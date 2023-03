Getta alcol sulla compagna e le dà fuoco: condannato a 12 anni

La casa posta sotto sequestro della donna di 41 anni aggredita dal compagno

Pavia, 15 marzo 2023 - Condannato a 12 anni di carcere. E' la sentenza, di primo grado, emessa oggi dal Tribunale di Pavia, collegio presieduto da Elena Stoppini, nei confronti di Marian Codirleanu, 42enne di nazionalità romena, condannato dunque per il reato di tentato omicidio. I fatti risalgono alla notte del 14 maggio 2021, quando l'allora compagna dell'uomo, coetanea italiana residente alla frazione Giovenzano di Vellezzo Bellini, era stata soccorsa per ustioni di secondo e terzo grado sul 50% del corpo.

Inizialmente si era temuto anche per ulteriori conseguenze perché la donna, appena prima di perdere conoscenza, aveva riferito di essere al secondo mese di gravidanza, circostanza poi non riscontrata in ospedale, che non aveva così ulteriormente aggravato le già gravi accuse, appunto di tentato omicidio, che avevano subito portato all'arresto, da parte dei carabinieri della Compagnia di Pavia, del presunto responsabile. In base a quello che è poi stato ricostruito anche nel corso del processo, l'uomo, con il quale la vittima aveva una relazione da circa tre mesi, al culmine di una lite con la compagna, l'avrebbe prima tramortita colpendola con una bottiglia e poi le avrebbe versato addosso l'alcol e appiccato il fuoco con un accendino.

Nelle precedenti udienze del processo era stata ascoltata in aula anche la testimonianza della vittima, con ancora i segni delle gravi ustioni, che non riusciranno mai a guarire del tutto, nonostante i ripetuti interventi chirurgici a cui è stata sottoposta e dovrà ancora affrontare. Ed era stato visionato in aula un drammatico video registrato con il cellulare da uno dei soccorritori, una ventina di secondi che immortalano le primissime fasi dei soccorsi, con la donna che indica il responsabile e con un flebile filo di voce dice "L'ha fatto con l'accendino". Nell'ultima udienza iniziata questa mattina in Tribunale, il pm aveva chiesto la condanna a 15 anni di carcere e la corte si è poi riunita in camera di consiglio, uscendo infine pronunciando la sentenza di condanna a 12 anni.

"Aspettiamo il deposito delle motivazioni, per cui il collegio giudicante si è preso 45 giorni, e poi valuteremo il ricorso in appello - commenta a caldo l'avvocato Massimo Ceccarelli, difensore di Codirleanu -. Noi avevamo chiesto in prima istanza l'assoluzione, ma anche la riqualificazione del reato in lesioni gravissime, anche con formula dubitativa ai sensi dell'articolo 530 secondo comma", ovvero l'insufficienza della prova nel caso in cui appunto la prova non assume la consistenza ed efficacia tale da poter fondare un'affermazione di responsabilità. Invece il collegio giudicante ha emesso sentenza di condanna dopo soli 40 minuti circa di camera di consiglio.