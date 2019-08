Pavia, 11 agosto 2019 - I vigili del fuoco di Pavia sono intervenuti questa mattina in località Canarazzo, in riva al Ticino, sulla strada che dall'Argine porta all'accesso dell'associazione Motonautica, per un albero pericolante. Con un'autoscala i pompieri hanno prima sfrondato il tronco e poi hanno abbattuto l'albero che rischiava di cadere, rimettendo in sicurezza la percorribilità della strada.

Grazie alla tempestiva segnalazione dell'albero pericolante e all'altrettanto immediato intervento dei vigili del fuoco, è stato così scongiurato il rischio che il tronco, al primo soffio di vento forte, cadesse sulla strada mettendo a serio rischio la sicurezza delle auto in transito. Un intervento preventivo, che ha di fatto anticipato un'eventuale emergenza durante un prossimo temporale, evitando conseguenze ben più gravi.