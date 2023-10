Al via l’ “Oktober Test“. La Protezione civile si mette alla prova

Per la prima volta la provincia di Pavia ospiterà l’esercitazione congiunta della Protezione civile del Pavese e del Sud-Ovest Milano. Inizierà domani per concludersi domenica l’Oktober Test, l’ormai tradizionale esercitazione congiunta: saranno presenti i rappresentanti di oltre 30 Comuni. Il campo base sarà nell’area della scuola primaria di via Pavia, a Siziano. Sempre a Siziano sarà allestita la sala operativa, che coordinerà i vari interventi. I 500 volontari, fra cui circa 100 operatori sanitari, saranno chiamati a testare le proprie capacità in caso di esondazioni e allagamenti sui territori di Siziano e Assago, di un possibile rischio chimico in un impianto industriale e l’evacuazione del palazzo municipale di Siziano. Inoltre verrà affrontato il taglio e la rimozione alberature morte a Pieve. Ad Abbiategrasso sarà simulato un intervento per crollo di un palazzo. Infine, ci sarà una simulazione dell’attività di ricerca di persone scomparse. "Sono onorata – ha commentato il sindaco Donatella Pumo - di ospitare sul nostro territorio dopo soli 5 anni dalla fondazione del gruppo comunale una simile manifestazione". M.M.