Al via gli eventi collaterali del Palio delle Contrade. Domenica si assegna il cencio

Iniziano stasera le manifestazioni collaterali al Palio delle Contrade di Vigevano che domenica disputa la sua 42° edizione in occasione della festa patronale dedicata al beato Matteo Carreri. Per quest’anno è stato deciso che il costo del biglietto di ingresso al Cortile del Castello dove si affronteranno le dodici contrade cittadine sarà di 2 euro per i vigevanesi e 5 per chi viene da fuori mentre il posto a sedere per tutti costerà 7 euro. Il “cencio“ che andrà ai vincitori è stato realizzato quest’anno dall’artista ventenne Lisa Scarella. Prima della sfida corteo per le vie del centro e poi la tenzone che prevede i quattro giochi con l’aggiunta di una staffetta finale tra i tre finalisti. Sempre domenica, a Parona, la Sagra dell’Offella, numero 55.