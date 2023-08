Al via campagna per le famiglie in difficoltà a Pavia: Mangia, Bevi e Sostieni!

"Mangia, bevi e sostieni un’azione concreta di solidarietà!" è la campagna pensata per aiutare le famiglie in difficoltà garantendo loro sempre un piatto in tavola. La raccolta fondi contribuirà a finanziare nel tempo la spesa sospesa e in cambio per tutti i donatori ci saranno diverse ricompense in base all’importo donato: da un semplice calice di vino a un’esperienza enologica completa. Punto di scambio è un locale di corso Garibaldi 7D pronto ad offrire attività ludiche e culturali. "ChainForFood ‘Al volo’ - hanno spiegato gli organizzatori della campagna - insieme ai negozi e alle aziende sostenitrici del progetto vuole dare prodotti necessari per una sana e corretta alimentazione: frutta e verdura, pasta, riso, olio, legumi, pane, latticini, ma non solo. In cambio garantisce delle ricompense dal mondo del vino". M.M.