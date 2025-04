"Al parco i nomi dei tre ragazzi uccisi"

La richiesta di intitolare i giardinetti del Castello Litta alla memoria di Sergio Ramelli, lo studente del Fronte della Gioventù aggredito nel marzo 1975 da esponenti di Avanguardia Operia e morto dopo giorni, era stata respinta dal Consiglio comunale. Ma Fratelli d’Italia non si dà per vinto. E così la consigliera Elena Nai ripresenta una nuova mozione, come sfondo ancora l’odio politico. E la richiesta non arriva in modo causale: è stata infatti presentata all’indomani dell’aggressione a Roberto Buzzi, studente di Scienze politiche dell’Ateneo di Pavia, rappresentante di Azione Universitaria, che ha legato l’accaduto alla propria attività politica.

"Roberto è un militante di FdI – spiega Nai, già sindaco del centro lomellino – Quindi abbiamo deciso di presentare questa mozione come fermo “no“ a ogni forma di violenza in nome dell’odio politico". La richiesta è di affiancare al nome di Ramelli quello di Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci, uccisi nel marzo 1978 a colpi di pistola a Milano. Sebbene i colpevoli non siano mai stati individuati, l’opinione comune è che a colpire fu l’estrema destra. La mozione chiede che il parco sia intitolato ai tre ragazzi, di opposto pensiero politico ma dallo stesso tragico destino, a costituire un monito per i giovani d’oggi, tra i quali la contrapposizione portata all’eccesso sta ricominciando ad affacciarsi, ma anche per le generazioni future. "Un’intitolazione così – conclude Nai – sarebbe il modo migliore per dire “no“ alla violenza politica verbale e fisica, perché non c’è luogo migliore che uno spazio di aggregazione per costruire una pacifica convivenza nel rispetto delle differenti opinioni".

U.Z.