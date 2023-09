Al Festival “Le Forme del Gusto” a Lodi: 40 produttori e 25 eventi

Inaugurata l’undicesima edizione de “Le Forme del Gusto“. Per celebrare l’eccellenza del territorio erano presenti le più alte cariche istituzionali, economiche e culturali del Lodigiano. Il festival si snoda su tre giorni con vari eventi, fino a domenica. In piazza Vittoria espositori vendono prodotti della tradizione locale, al centro vi è il padiglione adibito a conferenze e discussioni.

Sabrina Baronio, presidente di Confartigianato, racconta quanto questa undicesima edizione sia completa, quasi 25 eventi e oltre 40 stand, "un’economia che con orgoglio viene dalla tradizione". Enrico Roccatagliata, il prefetto di Lodi, ha raccontato come il cibo sia parte delle più grandi opere filosofiche letterario-artistiche della cultura occidentale: "nell’assaggiare un cibo di tradizione si assaggia un territorio". Maria Antonietta Bianchi, della Camera di Commercio, ha ricordato i successi economici dell’agroalimentare lodigiano, con dati in positivo. Per il sindaco Andrea Furegato, questi successi sono un vanto e interrogano la città su sfide future, il cambiamento climatico in primis. Il governatore di Regione Lombardia Attilio Fontana ha ricordato come queste iniziative servano per difendere la cultura del made in Italy, fatta di tradizioni e genuinità: "Dobbiamo preservare il modo con cui mangiavano i nostri nonni e il cibo che il mondo ci invidia".

Luca Pacchiarini