Il Comune è pronto a mettere in campo aiuti per le categorie produttive più penalizzate dalla crisi. E anche la Camera di commercio ha annunciato che porterà avanti nei prossimi mesi, insieme a palazzo Mezzabarba, un proprio piano di aiuti che consisterà, come già l’anno scorso, in una serie di bandi selettivi a sostegno delle aziende. Se ne è parlato ieri durante un incontro voluto dal sindaco Fabrizio Fracassi, durante il quale ha radunato i rappresentanti dei settori dell’artigianato, del commercio, dell’industria e dei servizi. "A più di un anno dallo scoppio dell’emergenza sanitaria, anche gli enti locali cominciano a subire i contraccolpi economici della crisi, che comporta per tutti maggiori spese e minori entrate - ha detto il primo cittadino -. Questo vale soprattutto per chi, come il Comune di Pavia, ha indirizzato ogni sforzo nel sostenere le fasce di popolazione in difficoltà, senza però rinunciare a lavori pubblici e investimenti, che oltre a garantire lavoro nel presente sono anche la premessa per avere una città più attrattiva nel periodo post-pandemia. Nei prossimi mesi, anche a fronte dei chiarimenti che arriveranno da Roma, definiremo nel dettaglio il nuovo piano di aiuti". "Nel Consiglio comunale del 29 marzo - ha aggiunto l’assessore al bilancio Mara Torti - sarà discusso il rendiconto di gestione 2020. Avere chiarezza sulle somme contenute nell’avanzo è, infatti, il presupposto per destinare le risorse a sostegno del tessuto economico, nella consapevolezza che il bilancio dell’ente, nel 2021, dovrà affrontare sfide non comuni. I chiarimenti ministeriali ci permetteranno di comprendere quali saranno i fondi effettivamente spendibili in rapporto all’avanzo vincolato Covid del 2020. Noi, comunque, siamo già al lavoro per definire in concreto l’entità degli interventi". L’importante è lenire le ricadute economiche dell’emergenza. "Lo abbiamo fatto l’anno scorso e lo faremo anche quest’anno - ha proseguito l’assessore al commercio Roberta Marcone - coinvolgendo le categorie interessate, prima che le decisioni vengano prese". Da parte dei rappresentati delle categorie, oltre alle soddisfazioni per le iniziative varate lo scorso anno, è stata ribadita la speranza di una decisa accelerazione dei ritmi della campagna vaccinale: unica vera soluzione sia dell’emergenza economica sia di quella sanitaria. E della campagna vaccinale si parlerà nel prossimo Consiglio comunale dove Michele Lissia (Pd) ha depositato una istant question sugli over 80 che hanno ricevuto gli sms di convocazione inviati dalla Regione con l’invito a recarsi all’hub di Pieve Emanuele (alcuni addirittura a Vizzolo Predabissi) per essere sottoposti a vaccinazione anti Covid 19.

"Quali azioni politiche e istituzionali intende assumere il Comune per tutelare la salute dei cittadini pavesi e prevenire che disservizi di questo tipo rischino di compromettere la già delicata campagna vaccinale? - ha chiesto Lissia - E se pensa di offrire spazi e locali dislocati in più punti strategici della città per favorire la regolarità della vaccinazione?". Pure a Gropello c’è preoccupazione perché da inizio anno si sono persi 3 medici di base su 5. "Questi mesi sono stati gestiti da rispettabilissimi sostituti che non hanno potuto operare certo al meglio per mancanza di ruolo, di ambulatori e di tantissimi ex assistiti - ha detto Faustino Giani della lista Progetto futuro -. Da aprile già si prospetta una situazione ancora più complicata, qualche medico cesserà il periodo di sostituzione col rischio di rivedere molti cittadini in completa precarietà assistenziale".