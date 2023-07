Agrifood, esperti a confronto nell’Innovation Center

"La cultura d’impresa che celebriamo quest’anno nel nostro territorio non è solo un elemento caratterizzante i processi o la gestione dell’impresa, ma è sempre più fattore produttivo, anche nell’agrifood. La cultura d’impresa entra nei prodotti". Così Nicola de Cardenas, presidente della sede di Pavia di Assolombarda, ha introdotto i lavori di “Prodotti colti“, organizzato per l’anno di Pavia capitale della cultura d’impresa di Confindustria. All’Innovation Center Giulio Natta di Cascina Darsena a Giussago, ieri pomeriggio, il dibattito su innovazione, sicurezza e sostenibilità nell’agrifood è stato moderato da Guido Bandera, caporedattore de Il Giorno. "La vera sostenibilità ambientale - ha sottolineato l’assessore regionale all’Agricoltura, Alessandro Beduschi - è quella che si deve basare sul realismo, riguardo la politica agricola a livello nazionale come comunitaria. Il mondo agricolo italiano, per come è strutturato, riesce a consentire all’innovazione e alle competenze di vedere applicata e valorizzata la ricerca direttamente sul campo". Su sostenibilità e innovazione è intervenuto Fabrizio Guelpa di Intesa Sanpaolo. S.Z.