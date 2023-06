Agricoltori di Pavia in aiuto agli allevatori colpiti dall'alluvione in Emilia Romagna

Sono partiti ieri da Vistarino i due camion con oltre 300 quintali di fieno raccolto dagli agricoltori di Coldiretti Pavia e destinato agli allevatori della provincia di Ravenna, tra le zone più devastate dall’alluvione in Emilia Romagna. Un gesto di solidarietà organizzato con la Coldiretti di Forlì, un aiuto concreto agli allevamenti romagnoli in piena emergenza dopo gli allagamenti e le frane. "Gli agricoltori stanno facendo la loro parte – sottolinea Stefano Greppi, presidente di Coldiretti Pavia – ma anche i consumatori possono fare molto: acquistare prodotti agricoli e alimentari provenienti dalle zone alluvionate è il modo migliore per far ripartire economia ed occupazione".