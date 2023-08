Aggressione in strada Barman rapinato all’alba

"Due uomini con un coltello mi hanno rapinato". È la denuncia di un noto barman di Crema che la scorsa settimana, intorno alle 5 del mattino, mentre rientrava a casa dopo una notte di lavoro in un locale del centro, è stato affrontato da due stranieri e rapinato. Il fatto è avvenuto in via Suor Crocefissa di Rosa e il barista ha presentato denuncia. Secondo il suo racconto, erano le 5 del mattino e lui stava recandosi a casa, quando è stato protagonista di una pessima avventura. Arrivato a metà via gli si sono fatti incontro due sconosciuti. Uno di loro ha mostrato un coltello e ha chiesto di dargli tutti i soldi. Il barista ha preso 150 euro e glieli ha consegnati. Inoltre il malvivente ha voluto anche il cellulare, probabilmente per accertarsi che la vittima non chiamasse subito le forze dell’ordine. Quindi i due si sono allontanati, sparendo in una via laterale. Nella strada dove è avvenuta la rapina ci sono alcune telecamere di privati e la polizia, da alcuni giorni, sta controllando le immagini registrate dai dispositivi per identificare i responsabili della rapina.

P.G.R.