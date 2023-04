Pavia, 25enne aggredito con spray urticante: rapinato del telefonino

Pavia, 24 aprile 2023 - Un altro giovane rapinato nel centro storico pavese. Questa volta aggredito con lo spray urticante.

La vittima, 25enne di nazionalità marocchina, regolarmente residente a Certosa di Pavia, stava percorrendo a piedi corso Strada Nuova, verso l'una di notte di ieri, domenica 23 aprile, quando è stato avvicinato da un altro giovane, sconosciuto ma descritto come probabile connazionale, a volto scoperto. Gli ha spruzzato sul volto lo spray urticante e si è impossessato così del telefonino, scappando poi a piedi per le vie limitrofe, riuscendo a far perdere le proprie tracce prima che potessero arrivare sul posto le forze dell'ordine.

Il 25enne è stato trasportato in ospedale con l'ambulanza in codice verde, curato al pronto soccorso del Policlinico San Matteo per l'irritazione agli occhi e alle vie respiratorie provocata dalla sostanza urticante dello spray, ma per fortuna senza altre conseguenze.

I carabinieri del nucleo Radiomobile della Compagnia di Pavia hanno ascoltato la ricostruzione dei fatti riferita dalla giovane vittima e avviato indagini per individuare il responsabile, acquisendo anche le immagini degli impianti di videosorveglianza presenti nel centro storico cittadino.

L'episodio è solo l'ultimo di una lunga serie di rapine in città ai danni di ragazzi, negli altri casi ancora minorenni, solitamente però aggrediti da coetanei che in gruppo accerchiano le vittime per impossessarsi di pochi euro.