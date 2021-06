Casorate Primo - E' stato arrestato dai carabinieri e portato in carcere per maltrattamenti in famiglia. M.S.C., 34enne di Casorate Primo, al culmine di una lite in famiglia, ha minacciato e aggredito con una roncola i genitori e il fratello. Tutti e tre sono stati portati in ospedale, con conseguenze per fortuna non particolarmente gravi: il padre, 60enne, ha riportato escoriazioni al dorso, per una prognosi di 5 giorni; la madre, 60enne, non è rimasta ferita ma ha comunque riportato 7 giorni di prognosi per lo stato d'ansia; il fratello, 33enne, è stato medicato per una contusione toracica, con prognosi di 7 giorni.

La lite, in base alla ricostruzione dei carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Pavia, intervenuti sul posto, sarebbe scaturita da un raptus provocato dal diniego di ottenere soldi. Il 34enne, oltre a minacciare e aggredire i familiari, ha anche danneggiato diverse suppellettili all'interno dell'abitazione a Casorate Primo e anche l'automobile di famiglia, una Fiat 500X. L'arrestato, in flagranza, è stato poi tradotto presso la casa circondariale di Pavia, a disposizione dell'autorità giudiziaria.