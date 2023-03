Pavia, gli chiedono il biglietto: aggredisce tre controllori e riesce a scappare

Capotreno (Foto archivio)

Pavia, 26 marzo 2023 - Un'altra aggressione su un treno, ancora una volta ai danni dei controllori, colpiti con violenza alla richiesta di esibire il documento di viaggio. In tre sono finiti in ospedale, per fortuna con conseguenze molto lievi e prognosi di pochi giorni, mentre l'aggressore è riuscito ad approfittare dell'apertura delle porte alla fermata in una stazione lungo il tragitto e a scendere per dileguarsi nel nulla prima che le vittime potessero lanciare l'allarme, mentre il convoglio proseguiva regolarmente la sua corsa.

E' successo nei giorni scorsi sulla S13 da Milano a Pavia e uno dei tre aggrediti è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso del Policlinico San Matteo, mentre gli altri due, tutti colleghi dipendenti di Trenord, si sono poi recati autonomamente a farsi medicare e refertare il pur lieve infortunio subìto sul lavoro. E nei giorni successivi hanno poi formalizzato alla Polfer la denuncia, nei confronti di ignoto.

L'aggressore è stato descritto come un uomo dalla carnagione olivastra, quasi certamente straniero. Era sul vagone di coda quando è stato raggiunto dai tre controllori che, facendo solo il loro lavoro, gli hanno chiesto il biglietto. L'uomo ha reagito con violenza, spintonando e tirando calci per allontanare i controllori, che pur essendo in superiorità numerica non sono riusciti a bloccarlo. Era mattina, non in orario di punta, e il convoglio aveva a bordo pochi passeggeri, sull'ultimo vagone di coda pare solo l'aggressore. Tutto è avvenuto in pochissimi istanti, mentre il treno si stava fermando ed poi ripartito, consentendo di fatto allo sconosciuto di rimanere tale scendendo di corsa dal vagone. Indagini sono in corso per identificarlo.