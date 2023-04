Avvicinato con una proposta hard, viene picchiato e rapinato alla stazione di Voghera

Voghera (Pavia), 23 aprile 2023 – Adescamento per rapina, con botte. Un uomo di 42 anni, di nazionalità marocchina, regolarmente residente a Voghera, è finito in ospedale per le conseguenze di un'aggressione subìta in piazza Marconi, davanti alla stazione ferroviaria di Voghera. È successo nella mattinata di ieri, sabato 22 aprile. In base a quello che ha riferito ai soccorritori e alle forze dell'ordine, sarebbe stato avvicinato da una donna, sconosciuta, che si sarebbe offerta per una prestazione sessuale a pagamento. Lui avrebbe rifiutato, ma nell'arco di pochissimi istanti sarebbe stato aggredito da due uomini, che lo hanno picchiato e rapinato di circa 500 euro in contanti che aveva in tasca, dileguandosi quindi per le vie limitrofe e riuscendo a far perdere le proprie tracce prima dell'arrivo sul posto delle forze dell'ordine.

Il 42enne è stato trasportato con l'ambulanza all'ospedale di Voghera, non in pericolo di vita, ma con contusioni in diverse parti del corpo provocate dal violento pestaggio. Nel piazzale della stazione ferroviaria sono arrivati i carabinieri con una pattuglia del Radiomobile della Compagnia di Voghera, che insieme alla Polfer hanno avviato accertamenti sull'accaduto, anche per cercare riscontri alla versione dei fatti fornita dal 42enne, che risulterebbe avere precedenti di polizia.