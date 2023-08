Addio platano monumentale "È pericoloso, può crollare"

Ha terminato il suo ciclo vitale il platano monumentale di via Dante Alighieri, angolo via Fiume iscritto al registro nazionale. L’ultima valutazione tecnica eseguita nei giorni scorsi da un agronomo accreditato e certificato, ha confermato una diagnosi impietosa: è molto pericoloso a causa del rischio di elevato cedimento. La verifica effettuata segue quelle commissionate dall’Amministrazione comunale nel 2013, 2018, e quella eseguita da Ersaf nell’agosto 2022. Tutte hanno descritto una inesorabile e costante degenerazione dell’albero dovuta a una improvvida e maldestra capitozzatura eseguita qualche decennio fa, che ha generato una infiltrazione d’acqua nel fusto. Inoltre il platano ha subito un trauma importante per un fulmine che l’ha colpito in pieno.

"Abbiamo avuto estrema cura, esplorato e attivato tutte le azioni possibili per salvarlo, ma purtroppo tutto inutile, il platano era già irrimediabilmente compromesso – ha comunicato il sindaco Elio Grossi –. Come amministrazione comunale abbiamo fatto il possibile per salvarlo. A questo punto, però, essendo pericoloso per l’incolumità pubblica, non ci resta che abbatterlo e sostituirlo con un altro platano. L’albero monumentale comunque continuerà ad essere presente, dalla parte sana del tronco sarà ricavata una statua che raffigura un pellegrino che transita sulla Via Francigena e collocata proprio nel punto dove sorgeva l’albero monumentale".

M.M.