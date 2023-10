Addio ad Angelo Rescaglio. Fu docente e senatore guidò i Partigiani Cristiani

Se ne è andato a 87 anni Angelo Rescaglio, il professore. Un ruolo a cui non ha mai abdicato anche quando la passione politica e civile, dopo le elezioni politiche dell’aprile 1996 in cui si candidò con l’Ulivo, fu eletto senatore. Successivamente è stato presidente dell’Associazione Nazionale Partigiani Cristiani (Anpc) di Cremona. Angelo Rescaglio ha goduto di buona salute fino a questa estate, tanto che guidava ancora l’auto. Poi, improvvisamente, due mesi fa ha accusato un repentino tracollo che in breve lo ha portato alla morte. La camera ardente sarà aperta lunedì mattina all’ospedale maggiore di Cremona (orari 912; 1518), mentre i funerali sono previsti martedì alle 10.30 a San Daniele Po. Le condoglianze alla famiglia e al figlio Daniele, giornalista della nostra testata.