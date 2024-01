Addio ad Andrea Belvedere. Guidò il collegio Ghislieri

Per 42 anni è stato rettore del Ghislieri di Pavia, che ha dato un nuovo volto al collegio. Nella notte tra lunedì e martedì si è spento Andrea Belvedere, giurista, ghisleriano dal 1963 e rettore dal 1979 al 2021, quando ha passato all’attuale rettore Alessandro Maranesi. Professore emerito di diritto civile del dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pavia, 79 anni, è stato docente di diritto civile nella Scuola di specializzazione per le professioni legali istituita dall’ateneo pavese. Durante il lungo periodo in cui è stato rettore, Belvedere ha accolto oltre 1500 studenti immatricolati italiani e borsisti stranieri, oltre a molti ospiti di prestigio, come il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Molti anche i lavori effettuati come il restauro del quadriportico, il salone San Pio, la risistemazione dell’aula goldoniana e di molte delle numerose aule del collegio, il miglioramento delle stanze degli studenti sia nella sezione maschile sia in quella femminile e il rifacimento delle cucine. Da oggi alle 12 di domani sarà possibile salutare Andrea Belvedere alla casa funeraria Bnm di via Ciapessoni, a Pavia.

M.M.