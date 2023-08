Addio a un altro clochard È il terzo in cinque mesi

Una vita difficile, al freddo in inverno e sfidando temperature elevate d’estate. Una vita spesso trascorsa in solitudine a dormire sui binari della stazione oppure sotto i portici di corso Cavour sul gradino di marmo come fa una donna che ha raccolto tutti suoi effetti personali in poche borse. Li chiamano "gli invisibili" perché spesso si tende vedere i senza fissa dimora e se ne scopre l’esistenza solo quando accade l’irreparabile. Come è successo pochi giorni fa a Massimo Grandi, 55 anni, che era malato da tempo e viveva alla stazione. Quando si è sentito poco bene e si è accasciato sono stati chiamati i soccorsi ed è stato portato al San Matteo, ma ormai era troppo tardi. Massimo è il terzo clochard che perde la vita negli ultimi 5 mesi a Pavia. Lo stesso era accaduto anche a Lorenzo Brambati e a Giovanni Piccolo, uno è stato ritrovato privo di vita in una casotta di legno del parco della Vernavola, mentre al secondo sono risultate fatali le esalazioni di un fornello in una baracca in zona San Lanfranco. Tre decessi in una città molto attenta a chi è in difficoltà con due dormitori, due mense che offrono i pasti e molti i volontari. M.M.