Cordoglio a Corteolona e Bassa Pavese, ma anche con una forte e commossa risonanza a livello provinciale per la scomparsa di Giancarlo (Tato) Cattaneo, 71 anni, uno dei fondatori nel 2006 del nucleo di protezione civile di Corteolona, da sempre in prima linea nelle attività di soccorso (anche in Liguria e Abruzzo) e di volontariato a fianco delle associazioni locali e della parrocchia. "Perdiamo un caposaldo del volontariato e un amico indimenticabile" dice l’avvocato Laura Sforzini pure lei nel gruppo di tute gialle.

