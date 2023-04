Abitazioni con amianto Scatta il censimento

L’amianto nel comune di Sergnano sarà censito. Il primo cittadino Angelo Scarpelli e il vicesindaco, nonché assessore all’Ambiente, Pasquale Scarpelli, hanno inviato una lettera ai sergnanesi per avvisare che, da aprile, saranno contattati da una ditta incaricata dal Comune per verificare l’eventuale presenza di coperture in amianto nelle loro case: "Un incaricato della ditta Ecb Group – informa l’assessore – illustrerà quanto previsto dalla normativa e chiederà di prendere visione della documentazione in possesso del cittadino, che verrà riportata in un verbale da riconsegnare in Comune. Se l’immobile non presentasse manufatti in amianto sarà sufficiente un’auto-dichiarazione da rilasciare all’incaricato della società".

Nonostante il materiale cancerogeno sia stato messo al bando da 27 anni, in Italia ci sono almeno 32 milioni di tonnellate di amianto. "È un primo passo importante – dice il sindaco – vogliamo mappare la situazione, prima di un vera bonifica".

Pier Giorgio Ruggeri