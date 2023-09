Abbandona mobili, tradito dai documenti

Ha percorso una quindicina di chilometri, probabilmente al volante di un furgone, per scaricare nel territorio di Cerano (Novara) vecchi mobili in un bosco poco distante dal ponte sul Naviglio Langosco, a ridosso del Parco del Ticino. A identificarlo, la Polizia locale del centro novarese al confine con la Lomellina. Se le sue responsabilità saranno acclarate, scatterà la denuncia. I rifiuti, diverse parti di mobili, un materasso e addirittura un frigorifero, potrebbero arrivare dallo sgombero di qualche abitazione; anziché seguire le modalità di smaltimento legittime, l’uomo ha deciso di utilizzare una scorciatoia illecita. Sapendo che la Lomellina è ben controllata dalle fototrappole, si è spostato di 15 chilometri, nella zona piemontese di via Bagno, in campagna inoltrata, e ha generato una discarica abusiva. Gli agenti della Locale sono risaliti a lui attraverso alcuni documenti rinvenuti tra i suoi rifiuti.