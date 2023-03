A fuoco il chiosco dei fiori, salvato dal pronto intervento di un uomo

La ringhiera e il muro delle scale che portano al mercato ipogeo annerito dalle fiamme sono la prova dell’incendio che si è verificato nelle prime ore di ieri ai danni del chiosco di fiori di piazza della Vittoria. È stata la titolare Pierangela Pistoni ad arrivare in piazza intorno alle 5, chiamata da chi aveva visto andare a fuoco i vasi di plastica e i contenitori stoccati fuori dal punto vendita. "Una persona che si trovava qui – ha raccontato la donna ancora sconvolta per quanto accaduto – ha preso un estintore forse da un locale e ha spento le fiamme. Devo ringraziare lui, se le fiamme non sono arrivate fino al chiosco che così non è andato distrutto".

Il danno è contenuto, ma solo grazie alla prontezza forse di un operatore di Asm. Dopo aver rimosso il materiale ormai inutilizzabile, la commerciante ha sporto denuncia e gli agenti della polizia hanno incominciato a indagare su quello che potrebbe essere un atto vandalico. Uno dei tanti compiuti in piazza della Vittoria dove sono stati intensificati i controlli anche con telecamere ad alta definizione. M.M.