A fuoco ditta di legnami Colonna di fumo visibile per chilometri

Fiamme altissime e colonna di fumo visibile anche da parecchi chilometri di distanza. A Villanterio, in località Cascina Castellere, un incendio di vaste dimensioni è scoppiato in una ditta di legnami. Il materiale legnoso ha alimentato il rogo divampato poco prima delle 19. Non risultano feriti né intossicati. Le cause dell’incendio non sono ancora note e dovranno essere accertate per quanto possibile dopo la successiva messa in sicurezza di quello che resta della ditta. Di certo ad essere avvolto dalle fiamme è stato il capannone utilizzato come deposito del legname che viene commercializzato dall’azienda, con il fuoco che si è propagato con facilità alle strutture adiacenti, tra cui i locali adibiti ad alloggio di alcuni dipendenti.