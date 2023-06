45enne Perde la Vita in Bicicletta, Tragedia sulla Sp10 Padana Inferiore

Avrebbe compiuto quarantasei anni il 4 luglio, ma ha tragicamente perso la vita domenica pomeriggio in sella alla propria bicicletta da corsa nera. Claudio Finardi, 45enne di Santa Giuletta che lavorava come ispettore per un’azienda di certificazioni, stava pedalando sulla Sp10 Padana Inferiore verso Castel San Giovanni quando, forse per un malore, ha urtato il guard rail sulla sua destra, tra Stradella e Zenevredo verso Arena Po, ed è finito nella scarpatina. Inutili i soccorsi, gli operatori hanno potuto solo constatare il decesso sul posto, per l’identificazione si è dovuta attendere la conferma ieri mattina poiché il ciclista non aveva con sé i documenti ma soltanto il telefonino. Per i rilievi ha proceduto la Polizia stradale di Pavia.

S.Z.