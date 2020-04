Pavia, 25 aprile 2020 - "Lo spirito di rilancio che fu dei nostri padri e delle nostre madri, dei nostri nonni e delle nostre nonne, sia di ispirazione a noi per vincere questa nuova battaglia, per liberarci dall'angoscia che ci opprime, per ripartire più forti". È il messaggio del sindaco di Pavia Mario Fabrizio Fracassi, in occasione del 25 aprile, festa della Liberazione.

"Oggi si commemora il passato, ricordando coloro che si sacrificarono, ma oggi sia anche un'occasione di ringraziamento - prosegue il primo cittadino- per chi sta compiendo sacrifici per la vita degli altri. L'Italia, la Lombardia, Pavia li ringrazia". Allora un'Italia in macerie seppe risollevarsi e dare vita al miracolo italiano. Oggi, come allora, dobbiamo crederci, avere fede. La capacità, l'ingegno, la maestria saranno determinanti per fare la differenza nel prossimo futuro. Lo abbiamo già fatto, possiamo - è la conclusione di Fracassi - farlo ancora. Buon 25 aprile a tutti".