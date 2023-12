Pavia, stuprata a 15 anni sul Ticino: ricordi e tracce social per ricostruire il volto dell’aggressore

PAVIA – Un nome, un profilo telematico e pochi ricordi. Dai brandelli del racconto di un’adolescente traumatizzata da un’esperienza tragica gli uomini della Squadra mobile di Pavia stanno cercando di ricostruire l’identità del giovane di origini tunisine che che sarebbe l’autore della violenza subita da una 15enne brianzola. Per poterlo arrestare si lavora sulle parole della vittima e sui contatti attraverso i social.

I due si erano infatti conosciuti su Instagram e dopo una conoscenza soltanto virtuale martedì avevano deciso di incontrarsi alla stazione di Porta Garibaldi a Milano. L’adolescente, origini marocchine, aveva chiesto alla madre di accompagnarla a Monza per incontrare un’amica, ma i progetti erano diversi. Ad attenderla, infatti, c’era il ragazzo conosciuto via web. Da Porta Garibaldi, l’arrivo a Pa via , dove il ragazzo con cui la giovanissima aveva appuntamento sosteneva di abitare. Insieme decidono di fare una passeggiata. La direzione è quella del parco fluviale, a Borgo Ticino. "Non ti succederà nulla di pericoloso", la rassicurazione del ragazzo. Il cui piano però sembra già delineato quando proprio vicino al fiume si consuma l’aggressione. Finita la quale la giovanissima resta sotto choc, in preda alla paura.

"Lasciami qui – avrebbe detto la ragazzina –. Voglio stare un po’ da sola". L’aggressore non perde l’occasione di sparire. Lei intanto, nella nebbia, con un grosso peso sul cuore, matura un proposito terribile: farla finita buttandosi nelle acque fredde del fiume. Da casa intanto cercano di contattarla. Messaggi dalla madre sul telefonino alla quale lei non risponde. Poi la telefonata del fratello. La comunicazione si interrompe, senza che la quindicenne abbia pronunciato una parola. Solo un pianto disperato. Prima di inoltrarsi nell’acqua, la giovane ha però la lucidità di chiamare il 112 lasciando il numero di telefono della madre. Un grido d’aiuto che gli agenti hanno immediatamente raccolto.

"Coraggio, abnegazione e spirito di sacrificio – dice attraverso un comunicato il ministro dell’interno, Matteo Piantedosi – sono i tratti distintivi delle donne e degli uomini in divisa che ogni giorno assicurano sul territorio la sicurezza e l’incolumità dei cittadini. Come testimonia, ancora una volta, l’eroico salvataggio di cui sono stati protagonisti a Pavia agenti della Polizia di Stato. Ai poliziotti va la mia stima e la mia riconoscenza per questo nobile gesto".

"Una brutta storia non si è conclusa in tragedia solo grazie al tempestivo intervento delle forze dell’ordine – dice il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio –. Il mio plauso va ai poliziotti della Volante di Pavia, che hanno dimostrato ancora una volta il loro valore. Le indagini già in corso della questura consentiranno di fare luce sulla vicenda, ma intanto una giovane vita potrà proseguire il proprio cammino. E questa è la cosa più importante".

Soltanto attraverso una catena umana è stato possibile riportare a terra la ragazzina che veniva trascinata dalla forte corrente. "Questa mattina ho sentito il questore di Pavia Nicola Falvella per esprimere, attraverso lui, la mia più profonda gratitudine ai due agenti delle volanti che hanno salvato la vita alla giovane ragazza di 15 anni – ha detto il deputato pavese di Forza Italia Alessandro Cattaneo –. I due agenti non hanno esitato un attimo per metterla in salvo, compiendo un vero e proprio gesto di eroismo. A loro va la nostra più profonda gratitudine".

Buttandosi in acqua anche gli agenti hanno dovuto ricorrere alle cure dei medici del San Matteo per ipotermia. E segretario generale del sindacato di Polizia Coisp Domenico Pianese sottolinea lo spirito di abnegazione che mostra chi porta una divisa: "Gli agenti sempre pronti a tutelare la vita dei cittadini in qualsiasi momento di difficoltà sono preziosi per il nostro Paese". Il lavoro però non è finito. La polizia non si fermerà fino a quando l’aggressore non sarà trovato.