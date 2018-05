Voghera, 8 maggio 2018 - Un pirata della strada oggi pomeriggio in via Gramsci a Voghera ha travolto un ragazzo di dodici anni che stava attraversando sulle strisce pedonali. Il giovane, caduto a terra per l'impatto con l'auto, ha picchiato la testa ed è stato ricoverato in prognosi riservata. L'automobilista si è fermato un attimo ma poi è subito ripartito, nonostante il ragazzo fosse caduto. Gli amici hanno chiamato i soccorsi, sul posto è intervenuta la polizia locale. Gli agenti sono sulle tracce dell'investitore, l'invito è a costituirsi al comando di corso Rosselli per evitare conseguenze penali peggiori. Rischia le accuse di omissione di soccorso e fuga dal luogo dell'incidente. La polizia locale sta analizzando le telecamere dei dintorni.