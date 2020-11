Lodi, 19 novembre 2020 - Il partigiano Giuseppe Riggi oggi compie 100 anni e riceve gli auguri dell'Anpi. Nato a San Cataldo, in Sicilia, il 19 novembre 1920, Riggi venne arruolato a vent'anni nel Regio esercito e poi partì per la drammatica campagna di Russia, che lo segnerà per tutta la vita e gli farà maturare al suo ritorno in Italia, l'adesione alle formazioni partigiane nelle squadre operanti nel territorio tra Lodi e Cremona.

Dopo l'8 settembre 1943 - dice l' Anpi - inizia attivamente le operazioni di contrasto alle forze nazifasciste nell'ambito della guerra di Liberazione italiana con il nome di battaglia Ricciardi. Il 30 aprile 1945 da Milano il partigiano è partito a piedi per attraversare l'Italia e tornare in Sicilia. Riggi ha lavorato come contadino, partecipando alle attività sindacali, diventando uno tra i fondatori della Camera del Lavoro di San Cataldo. Tanti negli anni i riconoscimenti di cui è stato insignito: «Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana», diploma d'Onore di «Combattente per la Libertà d'Italia 1943-1945» con il riconoscimento di «Partigiano Combattente» e la «Medaglia della Liberazione» in occasione del 70simo anniversario della guerra di Liberazione e della Resistenza.