Bergamo, 24 ottobre 2020 - "Tutto quello che stiamo per decidere deve scongiurare una tragedia come quella che abbiamo vissuto a Bergamo qualche mese fa. La scena dei camion militari con le bare dei nostri cittadini è un'immagine indelebile che non dimenticheremo e noi stiamo lavorando per evitare qualsiasi tipo di rischio come quello". Lo ha affermato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in riferimento al nuovo Dpcm che il governo si appresta a varare per frenare il contagio da Coronavirus che oggi ha fatto segnare 19.644 casi e 151 morti in Italia, di cui 4.956 in Lombardia, dove si contano 51 vittime.

Dell'imminente decreto della Presidenza del consiglio dei ministri cui circola già una prima bozza che prevede, tra le altre cose, stop all'attività di palestre, piscine e sale giochi, chiusura di bar e ristoranti dalle 18 in poi e nei giorni festivi, didattica a distanza al 75% nelle scuole superiori.