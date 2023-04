Vis Nova contro Binasco Per festeggiare possono bastare 3 punti

Potrebbero risolversi (in maniera positiva) tante situazioni delicate nella giornata di Eccellenza in programma questo pomeriggio nel girone A. Situazioni relative alla salvezza senza passare dai playout per il trio brianzolo composto da Ardor Lazzate, Muggiò e soprattutto Vis Nova, quella la cui posizione di classifica è meno sicura ma che con un successo casalingo oggi contro la Virtus Binasco già retrocessa potrebbe festeggiare. Insperata dopo un girone di andata deficitario, “riparato” con un ritorno a ritmo playoff. Al “Borgonovo” si gioca alle 15.30, Mastrolonardo avrà fuori il solo Aiolfi.

La Vis Nova ha 40 punti, ne hanno tre in più Ardor e Muggiò, salve al 99%. Per la tranquillità però serve un punto che la squadra di Stincone cercherà di strappare in via Laratta contro la Vergiatese. Stagione finita per Bangu, causa infortunio. Stesso discorso per il Muggiò che riceve il Verbano. In Promozione la Base ha convocato all’Altopiano tutto il settore giovanile per la sfida di cartello contro il già promosso Saronno. I sevesini devono difendere il secondo posto dall’assalto del Meda, impegnato a Vanzaghello.

