Tutto pronto per il Trofeo Asfalti Milano

Cresce l’attesa a Cesano Maderno (frazione Molinello) per la quinta edizione del Trofeo Asfalti Milano organizzato dalla Polisportiva Molinello Ciclismo presieduta da Roberto Carimati. Il classico appuntamento riservato alla categoria dei Giovanissimi (7-12 anni) si svolgerà domenica con partenza alle 14.30 sullo spettacolare circuito disegnato nelle vie cittadine della località brianzola. Arrivo e partenza in Corso Europa a Cesano Maderno. Saranno 250 i corridori iscritti in rappresentanza di una trentina di formazioni provenienti da tutto il territorio e dalla Lombardia. Numeri che rappresentano un motivo di orgoglio per gli organizzatori della Polisportiva guidati da uno staff tecnico di appassionatI al lavoro da settimane per preparare la manifestazione. Molto attesi gli atleti locali che dovranno vedersela con le squadre di maggior richiamo tra cui la Giovani Giussanesi, il GS Cicli Fiorin, la Salus Seregno, il Velo Club Sovico e il Pedale Arcorese.

Dan.Vig.