Trofeo Petrucci a Seveso: Fiorin quarto nel Veneto

È un buon quarto posto quello che Matteo Fiorin (nella foto), ieri, ha conquistato a Villafranca di Verona nella corsa di categoria juniores valida come Trofeo Petrucci, svoltasi sulla distanza di 102 chilometri. Il brianzolo, tornato alle gare su strada dopo i trionfi continentali sulla pista portoghese di Anadia con la medaglia d’oro agli Europei nell’inseguimento a squadre e nella Madison, si è messo in luce con una bella prestazione, chiudendo in quarta posizione la classica veneta vinta da Riccardo Biondani della formazione Autozai Petrucci Contri davanti a Matteo Cettolin del Borgo Molino Vigna Fiorita e al trentino Valentino Kamberaj della società Ausonia Csi Pescantina.

Fiorin è giunto quarto al traguardo accusando un ritardo di soli 7 secondi dal vincitore, e allo sprint ha regolato il gruppo inseguitore superando Davide Quadriglia della Biesse Carrera e Franco Cazzarò della Autozai Petrucci Contri. Oggi, Fiorin sarà al via del Trofeo Paolo Diotto e Matteo Roma a Sumirago, in provincia di Varese, che bene si addice alle caratteristiche del giovane sevesino, che punta a un nuovo successo.

Dan.Vig.