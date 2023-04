Squalificato per due giornate Tegola Barazzetta sulla Folgore

Si complica la corsa verso la salvezza senza passare dai playout della Folgore Caratese che oggi, con 35 punti, manterrebbe la categoria. Ma a meno uno ci sono Villa Valle e Real Calepina e a meno due il Breno, senza contare l’impetuosa risalita del Città di Varese su cui molte facevano la corsa in chiave “forbice” per tagliare almeno uno dei due turni di playout. La“mazzata” arriva dal Giudice Sportivo che ha squalificato per due giornate l’attaccante esterno Alberto Barazzetta, autore fin qui di sei gol e di un numero imprecisato di assist, punizioni ed espulsioni procurate (specie all’andata). Barazzetta era stato espulso domenica per un eccesso – a questo punto della stagione evitabilissimo – di nervosismo contro l’Arconatese ("per avere rivolto espressione offensiva all’indirizzo dell’assistente arbitrale" recita il comunicato) e il verdetto è impietoso, considerando che da qui alla fine mancano appena tre partite. Considerando l’infortunio a Hyka, in tribuna domenica, mister Melosi è senza punte in un reparto che già scarseggiava quando la squadra era al completo. Barazzetta salterà la durissima trasferta di Varese di domenica (l’ingresso sarà gratuito) e poi la gara casalinga con il Ponte San Pietro. Lo rivedremo in campo il 7 maggio a Caronno contro la già retrocessa Caronnese. Inibito fino al 2 Maggio il direttore sportivo Mauro Borghetti.

Ro.San.