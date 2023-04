Solaro capitale del volley Trenta squadre europee per il torneo “Paolo Fusi“

Oltre trenta squadre di pallavolo amatoriali provenienti da tutta la Lombardia ma anche da Spagna, Belgio, Polonia, Lituania ed altri Paesi europei saranno ospiti a Solaro per la quinta edizione del Torneo internazionale organizzato dalla Polisportiva Solaro da giovedì a lunedì al palazzetto dello sport di corso Berlinguer. La manifestazione sportiva sarà dedicata a Paolo Fusi, storico allenatore e volontario della società scomparso nel 2016. Le squadre saranno ospitate in diversi spazi pubblici solaresi con la collaborazione di molti volontari per l’organizzazione logistica dell’evento.

Ga.Bass.