Seregno ancora senza soldi. E c’è Desenzano

Anche quelli che hanno preceduto il delicatissimo match salvezza di oggi a Desenzano non sono stati giorni tranquilli in quel di Seregno. Primo perché patron Fabio Iurato, dopo due settimane di assenza, sarebbe tornato in città e avrebbe incontrato ieri i giocatori azzurri per proporre loro una nuova data per onorare il pagamento dei rimborsi. Certo, con tutti i soldi in tasca battere il Desenzano e festeggiare la sicura salvezza sarebbe stato, come dire, più semplice. Ma così pare proprio non sia. Bisognerà affidarsi esclusivamente all’orgoglio e all’impegno dei ragazzi per centrare un’impresa che, per come si sono messe le cose (male, ma era prevedibile) a livello societario, avrebbe dell’incredibile. Di mezzo però c’è il Desenzano che con un girone di ritorno strepitoso è passato dalla zona playout a quella playoff, piazzamento nei cinque che si giocherà proprio questo pomeriggio, a distanza, con Franciacorta e Ponte San Pietro. I padroni di casa sono motivatissimi anche se tra le mura amiche non vincono da tre turni; fanno molto meglio in trasferta. Mister Di Gioia avrà da risolvere la “grana” Silenzi in attacco, squalificato un turno, mentre ormai è ampiamente fuori dal progetto (e anche dagli allenamenti…) Iurato junior, squalificato due turni. In caso di vittoria Seregno sicuramente salvo, anche in caso di pareggio e arrivo a cinque a quota 39. Da evitare un arrivo ex aequo con la Calepina. Arbitra Iurino di Venosa.

Ro.San.