Senza “Fuma” a Vicenza La Rimadesio ci prova

La Rimadesio giocherà a Vicenza senza il suo “metronomo” Carlo Fumagalli.

In attesa di capire l’entità dell’infortunio al ginocchio patito proprio nel corso del primo minuto della gara di sette giorni fa contro Capo d’Orlando (nuovi esami strumentali sono previsti all’inizio della prossima settimana), il playmaker titolare milanese osserverà un turno di stop precauzionale: pertanto domani sera non sarà del match valido per la terz’ultima giornata di stagione regolare del girone B di serie B. Una perdita tutt’altro che di poco conto per i colori bluarancio nel bel mezzo della volata per il quarto posto contro una squadra forte e che all’andata, a dicembre, giocò un brutto scherzetto alla Rimadesio nel match del PalaMoretto.

La prende sostanzialmente con filosofia ed equilibrio coach Gallazzi che si fida dei suoi giocatori a disposizione.

"Andiamo a giocarcela a Vicenza, senza alibi. Anzi, sono fiducioso. La mia linea è quella che gli infortuni fanno sostanzialmente parte del gioco e vanno accettati. E poi bisogna anche dire che quest’anno siamo stati abbastanza integri sotto quel punto di vista e se siamo qui a giocarci, a tre dalla fine, un traguardo così prestigioso lo dobbiamo in parte anche quello. Quindi zero lamentele e grossa concentrazione in vista della gara".

In preallarme sicuramente Matteo Tornari, il vice Fumagalli designato, ma anche capitan Mazzoleni che contro Capo d’Orlando ha giocato praticamente tutto il terzo periodo in cabina di regia. Gallazzi teme l’applicazione difensiva dei veneti. "Sono fisici, tosti, ti fan giocare male, sporcano tutte le soluzioni, preferiscono i ritmi bassi. In attacco dovremo essere bravi ad adeguarci subito all’assenza di Carlo che, ovviamente, è stato fin qui il perno del nostro gioco. Ho a disposizione giocatori intelligenti e sapranno farlo immediatamente e molto bene".

Ro.San.