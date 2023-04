Scoppia il caso Konate difensore in “esubero“ Calepina contro Seregno

Vietato stare tranquilli a Seregno. Nonostante le peripezie societarie e i rimborsi non corrisposti, la squadra lotta sul campo e va vicino al blitz contro la Real Calepina. Il match salvezza termina 2-2 con gli azzurri due volte in vantaggio e due volte raggiunti, ma è notizia di ieri pomeriggio del ricorso presentato dalla società bergamasca che vuole andare a fondo sulla posizione del difensore Konate, inserito da mister Di Gioia nel secondo tempo. Il Seregno sarebbe infatti la quarta società da cui è stato tesserato questa stagione; il regolamento ne prevede un massimo di tre.

Le altre sarebbero Verona e KF Skenderbeu (entrambe professionistiche e con le quali non è mai sceso in campo) e poi in D l’Aglianese. La Real Calepina ha chiesto il rito abbreviato per ottenere prima possibile gli eventuali punti, mentre la strategia difensiva del Seregno - che si è già affidata un avvocato di diritto sportivo - è abbastanza chiara, nel senso che il portale della Figc al quarto tesseramento di un giocatore blocca automaticamente l’operazione. E per Konate questo non è avvenuto dando quindi il via libera.

Ro.San.