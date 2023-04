Scatta l’Eroica Juniores In Toscana corrono anche Fiorin e Vesco

Scatta oggi nel Senese, con una cronometro a squadre l’Eroica Juniores internazionale a tappe valida per la Coppa delle Nazioni, che si concluderà domani a Chiusdino dopo tre frazioni. Al via la migliore espressione della categoria tra cui una rappresentativa della Lombardia guidata dal responsabile regionale Massimo Casadei. Tra i convcati i brianzoli Matteo Fiorin (Pool Cantù-GB Junior) di rientro dal Meeting su pista di Gand (Belgio) dove ha conquistato il successo nella Madison in coppia con Juan David Sierra (Biringhello), e il besanese Leonardo Vesco del Team F.lli Giorgi quarto classificato domenica scorsa nella Coppa Dondeo a Cremona. Federico Rosario Brafa (Biassono) è stata selezionato dalla Lombardia per la prima prova di Coppa Italia di Mountain Bike che si svolgerà ad Agrigento domenica 23 aprile.

Dan.Vig.