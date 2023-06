Sara Fiorin al debutto fra i professionisti "In Belgio sento che sto per realizzare un sogno"

Oggi Sara Fiorin debutta nel World Tour femminile. Un grande giorno per la brianzola di Seveso che stamane correrà per la prima volta in campo professionistico. Con la maglia del team UAE Team ADQ, formazione degli Emirati Arabi diretta da Marcello Albasini, la 19enne disputerà in Belgio la classica Dwars Door de Westhoek sulla distanza di 127 chilometri, partenza e arrivo a Boezinge. Fin qui la stagione le ha riservato belle soddisfazioni come il successo nella prima tappa del Giro del Mediterraneo in Rosa in Campania, e il sesto posto nel Gran Premio della Liberazione sul Circuito delle Terme di Caracalla in Roma. "Non celo di essere emozionata ma al tempo stesso sono felicissima per questa enorme opportunità - ha detto Sara prima di partire -. Correrò al fianco delle migliori del mondo e in cuor mio sento di aver realizzato un sogno. Sono qui per fare esperienza e imparare dalle mie compagne più esperte. L’obiettivo che mi sono posta è di portare a termine la gara e ripagare la fiducia".

Dan.Vig.