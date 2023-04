Ronzoni e Moruzzi trionfo negli Amatori

I portacolori del Team Joule di Paina di Giussano sono abituati a lottare e anche nell’ultimo weekend hanno lasciato il segno nelle gare amatoriali. A Fabiano Ronzoni è toccato il titolo di Campione Lombardo dei Master 3 che il ciclista del team brianzolo di Giancarlo Frigerio ha conquistato ad Alzate Brianza. Mentre a Francesco Moruzzi, del Team LNC di Giussano, è andata la quinta tappa del Giro della Lomellina nel Pavese. Due momenti significativi per lo sponsor Frigerio Viaggi che si è trovato a festeggiare un doppio traguardo e la maglia regionale di Ronzoni. Proprio la giornata di Alzate Brianza era iniziata di primo mattino quando i Cicloamatori-Master sul circuito vallonato di 7 chilometri si sono dati battaglia per le maglie Regionali con un testimonial d’eccezione, l’ex professionista Claudio Chiappucci. Vincitore assoluto, al termine dei 50 Km in programma percorsi a 38 Kmh di media è risultato l’ex campione del Mondo di categoria, nonché ex professionista il Master 5 Nicola Loda (Team Loda Millennnium) che vincendo la gara si è aggiudicato anche la Maglia bianco-verde. Bravo è stato dunque l’esponente del Team Joule a piazzare la sua ruota davanti a quella dei suoi più diretti avversari e aggiudicarsi di conseguenza la posta in palio.

Il Team Joule e il Team LNC torneranno in gara lunedì 1°maggio a Casale Litta in provincia di Varese. Chiudiamo con una riflessione sul movimento amatoriale che dallo scorso anno si è fatto carico di un progetto che punta alla promozione e allo sviluppo del ciclismo giovanile in Brianza, non solo nella categoria Giovanissimi ma anche nelle categorie Esordienti ed Allievi maschili e femminili. Il progetto sinergia amatorialegiovanile è stato voluto dal consigliere regionale Gianluca Londoni, dalla Struttura Amatoriale guidata da Gianluca Piazzai e con il benestare del Comitato Regionale Lombardo, e ha avuto la sua sublimazione proprio con la manifestazione del Gruppo Sportivo Alzate Brianza del presidente Angelo Consonni con tutti i suoi collaboratori, che con il “6° Trofeo BCC Brianza e Laghi-2° Trofeo Seal” ha assegnato i titoli di Campione Regionale Lombardo Master Federciclismo su strada. Danilo Viganò