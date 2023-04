Roller, missione nono posto ed Europa

I rimpianti non abitano qui. Anche se il cammino playoff dell’Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar, con un pizzico di fortuna in più, avrebbe potuto proseguire. Il quintetto biancossazzurro, piegato per due volte 4 a 3 dall’Engas Vercelli, finisce invece la sua corsa ai preliminari playoff. Non è però ancora terminata: stasera al PalaBiassono (ore 20.45) l’Hrcm affronterà il Bassano Ubroker. In palio c’è il nono posto che vale l’ammissione alla World Skate Europe Cup. Il bilancio dell’Hrcm è comunque positivo: ha disputato i playoff dopo aver chiuso i due precedenti campionati ai playout. Ora ha anche la possibilità di tornare sul palcoscenico continentale. Peccato per la rete ingiustamente non convalidata a Tamborindegui nell’incontro con Vercell, che avrebbe permesso di portarsi sul 3 a 1. "Ma l’arbitro - commenta il vicepresidente Franco Girardelli - era coperto dal portiere. Intanto sono orgoglioso di quanto fatto da questa squadra".

Gianni Gresio