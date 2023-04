Robbiano vince bene ma ormai è retrocessa

Nonostante la bella vittoria ottenuta contro Pontevico, il Robbiano con due giornate di anticipo è matematicamente retrocesso in Serie C.

"Anche vincendo le prossime due gare contro Valmadrera e Busto Arsizio non riusciremmo a salvarci perché, nella migliore delle ipotesi, raggiungeremmo Vittuone in classifica ma saremmo condannati per la differenza canestri sfavorevole - è la spiegazione di Marco Fumagalli, vice allenatore della formazione bianconera - spiace perché non è stata per noi una stagione fortunata sia per quanto riguarda gli episodi arbitrali che ci hanno giocato contro sia per le assenze su più partite di giocatrici importanti".

"Dopo aver disputato due incontri disastrosi - puntualizza però il tecnico -, contro Pontevico abbiamo dimostrato che valiamo la Serie B.

Giocare fino all’ultimo minuto dell’ultimo match in calendario è il nostro obiettivo perché vogliamo terminare il campionato a testa alta". Contro Pontevico il Robbiano è stato trascinato al successo da una ispiratissima Chiara Discacciati, che ha realizzato 20 punti con quattro triple. Sono andate molto bene anche Giulia Bartesaghi e Gloria Ukaegbu.

"Finalmente siamo stati in campo con la giusta concentrazione e determinazione per quaranta minuti, senza avere quelle pause che ci hanno condannato ultimamente a delle sconfitte pesanti - dice sempre Marco Fumagalli - la gara è stata a lungo equilibrata, poi nel terzo periodo di gioco abbiamo preso un minimo vantaggio e siamo stati bravi a contenere tutti i tentativi di mettere la testa avanti delle nostre avversarie, lottando con reattività su tutti i rimbalzi e le palle vaganti".

E nello stesso girone non sbaglia invece un colpo il Giussano, che battendo Varese per 68-48 centra il primo posto in classifica a due giornate dal termine della reagular season. "Abbiamo disputato un’ottima gara, spingendo sull’accelleratore per trentacinque minuti raggiungendo il +33" spiega l’allenatore delle foxes Aldo Corno.

Antonella Galimberti