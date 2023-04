Rimadesio supera Vicenza Ora sogna l’ultimo salto

di Roberto Sanvito

La Rimadesio supera anche l’ostacolo Vicenza (in trasferta) pur senza Fumagalli, con Mazzoleni che si scaviglia (in dubbio la sua presenza sabato contro Bergamo) e con il suo bomber Maspero fermato a 2 punti. Ma la squadra di Gallazzi si conferma capace di pescare risorse importanti da tutti e questa volta a mettere i mattoni più grandi sono, soprattutto, nel quarto periodo Giarelli (18, nella foto) e Tornari con un paio di triple nei minuti finali che ricacciano indietro gli avversari. Nel 78-64 della sirena ci sono anche i 17 punti di Fioravanti e i 16 di Molteni. E adesso le prospettive si fanno davvero interessanti perché se sabato sera al PalaMoretto i bluarancio sapranno battere la già retrocessa Bergamo e dietro Padova e Brianza non faranno altrettanto, il quarto posto (e la promozione diretta in B Elite) sarà aritmetico. Il vice Paolo Gandini commenta: "Abbiamo approcciato la gara discretamente bene dal punto di vista dell’energia.

La decisione di partire con Mazzoleni e Fioravanti affinché si dessero una mano nel playmaking si è rivelata complicata vista la pressione sul portatore di palla e un po’ di ritmo lo abbiamo perso. L’innesto di Tornari ha ridato equilibrio e siamo riusciti a tenere botta da quel momento in poi…". E aggiunge: "Al di là delle scelte tecnico-tattiche, ora vale di più l’approccio, l’attenzione, l’intensità: a Vicenza i nostri ragazzi son stati super, specie nell’interpretazione del secondo tempo soprattutto in difesa".