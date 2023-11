Renate, ora i pareggi sono troppi: "Ma presto riusciremo a svoltare"

La vittoria resta un miraggio e la classifica peggiora domenica dopo domenica. Oggi il Renate resta aggrappato all’ultimissimo vagone della zona playoff dopo il pareggio (1-1), l’ottavo stagionale e il quinto nelle ultime sei partite, rimediato contro la Virtus Verona che sabato sera ha giocato tutto il secondo tempo in 10 uomini. Nessuna squadra in campionato pareggia quanto il Renate che se da una parte è un risultato che non drammatizza i toni come lo fa una sconfitta, dall’altro porta troppo poco in dote in termini di punti per uscire dalla palude in cui i nerazzurri si sono infilati da un mese abbondante.

Vero, da mettere in conto ci sono un paio di legni pesanti, argomentazione valide ma che valgono fino a un certo punto. Per fortuna l’emergenza infortuni ormai volge alla fine. Baldassin a Mantova presumibilmente partirà dal primo minuto, Mondonico è recuperato al 100% quasi come Bracaglia, Bianchimano aumenta sempre di più il suo apporto, Esposito domenica prossima potrebbe far parte almeno della lista dei convocati. "L’ho già detto altre volte, sono fiducioso. Quando recupereremo gli assenti si rivedrà la qualità che questo Renate sa sprigionare a livello di gioco e conseguentemente i risultati" dice Pavanel che si augura una settimana di lavoro come la scorsa ma poi puntualizza cosa non ha funzionato sul gol preso nella ripresa in 11 contro 10. "Nel secondo tempo, con l’uomo in più, abbiamo gestito bene la situazione fino al pareggio. Nella fattispecie eravamo in superiorità numerica, in 7 contro 5, avremmo dovuto difendere meglio. Ma era anche un’azione che non avremmo dovuto portarci in area di rigore. Nel senso di interromperla prima. Sulle marcature preventive urge un miglioramento" dice Pavanel che invece plaude la sua squadra per i primi 45 minuti che dopo un avvio un po’ stentato ha saputo prendere le misure alla Virtus Verona con un finale in crescendo. Oltre al gol c’è anche la traversa colpita da Currarino. Adesso sulla strada delle pantere c’è la capolista Mantova che tra le tre “litiganti” Padova, Vicenza e Triestina, si sta ritagliando, fin qui, uno spazio importante.

Roberto Sanvito