Renate, missione compiuta ad Arzignano

di Roberto Sanvito

Missione compiuta ad Arzignano.

Il Renate si guadagna sul campo, da sé senza aspettare i risultati delle altre, vincendo 3-2 un posto anche quest’anno nei playoff.

E starne fuori sarebbe stata una vera e propria ingiustizia sportiva visto che i nerazzurri sono sempre stati nelle prime undici posizioni praticamente dalla seconda giornata a oggi.

Quello che è accaduto da gennaio in poi è già stato ampiamente analizzato e non è questo il momento di tornarci sopra.

Quel che conta, adesso, è il risultato ottenuto.

E, ironia della sorte, avversaria dei ragazzi di Dossena tra sette giorni (anche se non si esclude uno slittamento per la solita storia tutta italiana dei ricorsi e quant’altro…) sarà proprio l’Arzignano al “Città di Meda”. Le due squadre chiudono a pari merito a quota 53, ma l’ottavo posto è dei brianzoli grazie al 2-0 negli scontri diretti.

Cronaca. Parte meglio il Renate che punge con Malotti (foto).

Al primo affondo non trova il timing giusto per calciare, al secondo sì, Saio si salva come può e sulla corta respinta Sorrentino lo punisce.

Ma la gioia dura poco. Nelli si fa soffiare la sfera da Barba, scaturisce ancora da una palla persa per eccesso di sicurezza dell’ex Piacenza il gol dell’Arzignano, lo segna Baldacci dopo un salvataggio in extremis di Angeli.

Malotti e Baldassin ci riprovano, ma la freccia il Renate la mette al 28’ grazie al terzo tempo di Angeli che sugli sviluppi di un corner salta più in alto di tutti e trafigge Saio per il 2-1 con cui si chiude il primo tempo.

Nella seconda frazione di gioco il Renate soffre un poco in apertura il leggero forcing dell’Arzignano che pare comunque soddisfatto così dell’accesso alla poule promozione con un turno d’anticipo. Non si danna l’anima insomma la formazione veneta e alla lunga il Renate lo punisce ancora.

Anche se serve un Furlanetto attento al 22’ sul colpo di testa di Fyda.

Sistema le cose al 25’ Malotti con una punizione telecomandata; il pallone accarezza il palo, anche se Saio appare comunque un poco troppo fermo.

Clamoroso il gol che Nepi si divora poco più tardi, Saio respinge corto e nell’area piccola in spaccata l’attaccante prelevato a gennaio spara alto. Antoniazzi accorcia le distanze a meno 4 dal 90’, ma negli interminabili sette minuti di recupero il punteggio non cambia.

Tutto è bene quel che finisce bene, e la stagione del Renate prosegue…