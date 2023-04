Renate, graticola playoff "Alleniamoci alla furbizia"

di Roberto Sanvito

Marcello Possenti, capitano dopo l’infortunio a Anghileri, oltre 100 partite in maglia nerazzurra e con un contratto in tasca prolungato fino al 2025, parla della sfida di Meda valida per il primo turno dei playoff contro l’Arzignano. "Mi aspetto una partita dura, nella gara secca anche il minimo errore può compromettere l’intera prestazione. Dovremo essere furbi, attenti, svegli a portarla dalla nostra parte. Questi playoff sono il coronamento di un’annata positiva, cominciata benissimo e che poi, per colpa nostra, abbiamo complicato trascinandola fino all’ultima giornata". Ma quando si scenderà in campo. Il calendario dice domenica 30, dalla Lega Pro sono giunte zero comunicazioni ufficiali, ma tutto lascia presagire un posticipo di 7-10 giorni.

Nel pomeriggio di oggi è in programma un Consiglio Direttivo che dovrebbe fare chiarezza sulla situazione dei deferimenti e dare tempistiche certe al terzo campionato italiano. Intanto il Renate, dopo tre giorni di riposo concessi da Dossena, si è ritrovato ieri pomeriggio per la prima seduta in vista della post-season. Non c’era Ghezzi che sarà sottoposto a intervento per la lesione completa del legamento crociato anteriore destro. "Tutti gli anni si parte per fare bene – dice Possenti che a Renate ha sempre giocato i playoff – ma non è scontato raggiungere gli obiettivi prefissati. Fino a 2-3 turni fa nemmeno si pensava di iniziare in casa. Ora abbiamo anche questo piccolo vantaggio".