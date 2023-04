Pontelambrese ospita Muggiò L’Ardor guarda

Programma monco per le brianzole di Eccellenza. In campo questo pomeriggio solo il Muggiò nella tana della Pontelambrese. Hanno anticipato nel week-end di Pasqua Vis Nova e Ardor Lazzate che quindi staranno alla finestra. E se l’Ardor è praticamente salva, non lo è l’undici di Giussano che comunque con 40 punti resta fuori dalla zona playout.

In Promozione potrebbe invece essere la domenica del ritorno in Eccellenza del Saronno che affronta in casa il Mariano. Base quindi pronta ad alzare bandiera bianca, anche una vittoria sul campo dell’Ispra non potrebbe bastare visto che sono otto i punti che la separano dalla capolista. A questo punto il destino dell’undici di Seveso è lo spareggio playoff col Meda che oggi riposa. Programma ristretto anche nel girone B; Casati e Biassono han già giocato, Ac Lissone in campo con il GrentArcadia per evitare i playout, ultima chiamata in chiave playoff per la Speranza Agrate contro il ColicoDerviese.

Ro.San.