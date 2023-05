Playoff Rimadesio Tensione a Livorno: gara-2 ’sfrattata’

La squalifica per tre turni del PalaMacchia a causa delle intemperanze dei tifosi livornesi in occasione di gara-1 dei playoff di serie B vinta dalla Rimadesio sulla Libertas, stravolge il programma della serie. Il club toscano, infatti, non è riuscito in poche ore a trovare una soluzione alternativa affinché si potesse onorare il programma originario che prevedeva gara-2 ieri sera, che slitta quindi a oggi alle 21 al PalaTenda di Piombino. Poi la serie si sposta in Brianza e gara-3 si giocherà sabato alle 20.30 al PalaDesio mentre gara-4 (se ce ne fosse il bisogno) è fissata per lunedì alle 21 al PalaMoretto di via San Pietro. "Per vincere a Livorno serviva un pizzico di pazzia, ma anche umiltà, faccia tosta e grande spirito di sacrificio", dice coach Gallazzi su G-1.

Ro.San.