"Non ci pagano da mesi, vogliamo certezze" Una lettera dei giocatori inchioda il Seregno

di Roberto Sanvito

"Paura e incertezza". Così i giocatori del Seregno descrivono l’attuale momento in una lettera aperta che unisce prima squadra, staff e settore giovanile, indirizzata alla stampa e rivolta a Fabio Iurato (foto), principale finanziatore del club azzurro. Paura e incertezza perché gli stipendi non arrivano e il futuro della società è, per usare un eufemismo, avvolto nella nebbia. Nel presente, invece, regna solo la confusione. Aveva rotto il ghiaccio domenica dopo la vittoria sul Sona Luca Santonocito, la lettera diffusa ieri a mezzogiorno firmata dalla squadra squarcia il velo di mistero solo apparente perché a Seregno, e non solo, tutti sanno quale sia la situazione, delle mensilità non pagate a calciatori e allenatori del settore giovanile. I giocatori, dopo un excursus su una stagione incredibile fatta di quattro allenatori e una quarantina di tesserati, scrivono così: "Riteniamo pero che in una società di calcio le componenti essenziali per poter lavorare bene e arrivare agli obiettivi prefissati, oltre che alla costanza e alla coesione di squadra, che siamo riusciti a superare e raggiungere, siano la serenità, la chiarezza, l’onestà e la trasparenza". E poi fanno chiarezza sugli ammanchi. "Da inizio stagione c’è stata una situazione di difficoltà e di completa incertezza economica: non solo di tutta la prima squadra ma anche di tutto il settore giovanile. Tutto ciò ci rende stanchi, arrabbiati ma soprattutto delusi da chi millantava progetti ma le cui parole non sono mai state supportate da fatti. La professionalità, l’impegno, il tempo, gli allenamenti settimanali, le domeniche in casa e in trasferta, devono avere un riconoscimento: il settore giovanile aspetta rimborsi da mesi, la prima squadra ha ad oggi non ancora ricevuto il pagamento di 2 o 3 mensilità arretrate, in aggiunta alle ultime 2 rimanenti. È doveroso aggiungere che comunque anche le altre mensilità ricevute sono arrivate in ritardo, sudate e rincorse. Queste situazioni hanno inficiato sulla serenità personale e anche familiare, per tutte quelle persone e non che fa di questo sport l’unico lavoro, l’unica entrata mensile".